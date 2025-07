Federal Reserve dos EUA mantém taxas de juros inalteradas

O Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos manteve, nesta quarta-feira (30), as taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva, em um novo desafio à pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. Dois governadores do Fed, porém, foram contrários e queriam baixá-las.

A autoridade monetária manteve as taxas de referência em um intervalo entre 4,25% e 4,50% sob o argumento de que "os indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade econômica desacelerou no primeiro semestre do ano", de acordo com um comunicado.