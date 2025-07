Falha técnica interrompe mais de 120 voos no Reino Unido

O serviço de controle aéreo (NATS, na sigla em inglês) limitou o número de aviões no espaço aéreo de Londres como resultado do problema técnico, que foi resolvido rapidamente.

Diversos voos de saída ou chegada em aeroportos do Reino Unido foram cancelados nesta quarta-feira (30) por uma falha técnica, informou o controle de tráfego aéreo.

Vários aeroportos foram afetados, como os londrinos Heathrow e Gatwick, assim como o de Edimburgo, na Escócia. Heathrow é o 'hub' aéreo de maior movimento na Europa.

Por volta das 19h30 locais (15h30 em Brasília), 67 saídas e 55 chegadas tinham sido canceladas, e numerosos voos foram desviados, segundo a empresa de análise de aviação Cirium.

Um porta-voz do Departamento de Transporte britânico indicou que estavam "trabalhando de perto" com o NATS para entender as causas da falha.

O "problema técnico" causador da interrupção de voos ocorreu no centro de controle do NATS em Swanwick, no sudoeste da Inglaterra, acrescentou.