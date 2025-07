Emirados Árabes começam a construir tubulação para levar água a Gaza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O projeto prevê a conexão entre uma usina dessalinizadora no Egito com a área de Al Mawasi, no litoral de Gaza, e poderia abastecer diariamente cerca de 600 mil pessoas, segundo o Cogat, o órgão do Ministério da Defesa israelense encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos.

A WAM disse que os Emirados Árabes Unidos lançaram "diversas iniciativas para perfurar e reabilitar poços de água potável".

O acesso à água potável limpa é extremamente limitado em toda a Faixa de Gaza, obrigando seus 2,4 milhões de habitantes a dependerem de água salgada, frequentemente imprópria para consumo, ou de entregas de ajuda irregulares.

Mais de 80% da infraestrutura de água e saneamento em Gaza foi danificada durante a guerra entre Israel e Hamas, segundo estimativas da Autoridade Palestina de Recursos Hídricos.