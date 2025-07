Trem descarrilha e deixa três mortos na Alemanha

Veículo transportava cerca de 100 passageiros quando saiu dos trilhos próximo a Riedlingen, no estado de Baden-Württemberg. Ao menos 50 pessoas ficaram feridas, 25 em estado grave.O descarrilhamento de um trem regional no sudoeste da Alemanha deixou três pessoas mortas neste domingo (27/07). Ao menos 50 passageiros ficaram feridos, 25 em estado grave, segundo autoridades de segurança do estado de Baden-Württemberg. De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 18h10 (13h10, no horário de Brasília), próximo à cidade de Riedlingen. Pouco antes, uma forte tempestade atingiu a região, mas as causas do descarrilhamento ainda estão sendo investigadas. Trem transportava cerca de 100 passageiros Vídeos mostram os serviços de emergência e resgate trabalhando para chegar até os passageiros. Árvores caídas também eram visíveis no local. Cerca de 100 pessoas estavam no veículo. O centro de controle de Reutlingen relatou um chamado de "incidente com múltiplas vítimas", termo usado pelos serviços de emergência para descrever situações em que há muitos feridos necessitando de atendimento. O trem RE55 operado pela companhia ferroviária estatal alemã Deutsche Bahn fazia o trajeto entre Sigmaringen e Ulm, ambas em Baden-Württemberg. O transporte ferroviário alemão é regularmente criticado pelos passageiros por sua infraestrutura ultrapassada. Os viajantes enfrentam frequentes atrasos e diversos problemas técnicos. Governo acompanha o caso Em publicação nas redes sociais, o chanceler federal alemão, Friedrich Merz, lamentou o acidente e disse que seu gabinete acompanha o resgate. "Lamentamos as vítimas. Expresso minhas condolências aos seus familiares", escreveu no X. "Estou em contato próximo com o ministro do Interior e o ministro dos Transportes e pedi que apoiem as equipes de resgate com todos os recursos possíveis", acrescentou Merz. gq (DPA, OTS)