Rússia condena jornalista a 12 anos de prisão por ser colaboradora de Navalny

A Justiça russa condenou, nesta terça-feira (29), a 12 anos de prisão uma jornalista e ex-colaboradora do falecido opositor Alexei Navalny, em um momento em que Moscou proíbe qualquer cooperação com as organizações de Navalny, mesmo no passado.

Olga Komleva, de 46 anos, foi voluntária para o partido de Navalny, antes que ele fosse proibido como "extremista" em 2021, segundo o veículo independente Mediazona.