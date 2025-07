Possíveis ondas de mais de 3 metros em Rússia e Havaí após tremor no Pacífico

As autoridades dos Estados Unidos advertiram nesta terça-feira (29) para o risco de ondas de mais de 3 metros de altura em partes da costa da Rússia e do arquipélago havaiano, após um terremoto de magnitude 8,7.

Ondas com entre 1 e 3 metros de altura também poderiam atingir o Japão e a ilha americana de Guam, no Pacífico, segundo o centro americano de tsunamis com sede no Havaí.