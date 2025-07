UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia mantém 'compromisso' com a paz após ataques que deixaram 25 mortos na Ucrânia

O "pior cenário de fome está em andamento na Faixa de Gaza" devido à intensificação dos combates, os deslocamentos em massa e as restrições à ajuda humanitária, alertou o relatório Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar(IPC, na sigla em inglês) publicado nesta terça-feira (29).

Rússia mantém 'compromisso' com a paz após ataques que deixaram 25 mortos na Ucrânia

Os ataques russos à Ucrânia mataram pelo menos 25 civis nesta terça-feira (29), entre eles uma mulher grávida de 23 anos, e mais de dez prisioneiros, após Washington pressionar a Rússia a acabar com a invasão. As autoridades disseram que cerca de 50 pessoas ficaram feridas.

FMI aumenta para 3% sua previsão de crescimento global para 2025, apesar das tarifas

A economia mundial crescerá 3% este ano, em vez dos 2,8% previstos em abril, uma boa notícia em meio ao tarifaço de Donald Trump, prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI) em suas projeções atualizadas publicadas nesta terça-feira (29).

As últimas previsões econômicas do FMI

Estas são as principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira (29) pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2025 e 2026, detalhadas por país.

-- AMÉRICAS

Homem mata quatro pessoas a tiros em edifício de Nova York

Quatro pessoas morreram nesta segunda-feira (28), entre elas um policial, em um ataque a tiros no centro de Nova York, provocado por um homem armado que se suicidou, informaram autoridades.

Ex-presidente colombiano Uribe é declarado culpado por suborno a paramilitar

O ex-presidente Álvaro Uribe foi declarado culpado nesta segunda-feira (28) por tentar subornar um paramilitar para evitar que o vinculasse a esses esquadrões de extrema direita que enfrentavam as guerrilhas na Colômbia.

Uribe, de guerrilheiro a primeiro ex-presidente da Colômbia condenado

Com seu punho de ferro contra as guerrilhas, o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe acumulou uma popularidade à prova de balas. Mas uma condenação histórica abala o líder da direita questionado por seus supostos vínculos com paramilitares.

-- EUROPA

BALMEDIE:

Trump conclui visita à Escócia com inauguração de campo de golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou um novo campo de golfe em seu complexo em Balmedie, na costa leste da Escócia, nesta terça-feira (29), o último dia de uma visita marcada por anúncios diplomáticos e comerciais.

-- ÁSIA

SURIN, Tailândia:

Frágil trégua entre Tailândia e Camboja continua apesar das acusações mútuas

A frágil trégua entre Camboja e Tailândia se manteve nesta terça-feira (29), apesar das acusações mútuas de violação do cessar-fogo que pôs fim a quase uma semana de confrontos em vários pontos de fronteira.

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Economia espanhola não mostra sinais de desaceleração, apesar das tensões comerciais

Impulsionada pelo alto consumo das famílias e pelo forte crescimento das exportações, a economia espanhola confirmou seu dinamismo no segundo trimestre, apesar do clima de incerteza gerado pelo aumento das tarifas americanas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

CHIANG MAI, Tailândia:

Tailândia, vítima de uma superpopulação de leões domesticados

Atrás de sua garagem, em uma rua como tantas outras em Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tharnuwarht Plengkemratch instalou duas leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado "Big George" como seus animais de estimação.

