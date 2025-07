Papa alerta contra diminuição da 'dignidade' humana na era da IA

Os jovens receberam o papa em sua chegada com gritos e aplausos, tirando fotos com seus celulares.

"Nada do que vem do homem e de sua criatividade deve ser usado para minar a dignidade dos outros", disse Leão XIV a jovens católicos influentes nas redes sociais, e pediu ao mundo que proteja "nossa capacidade de ouvir e falar" na "nova era" da inteligência artificial.

"Hoje, em uma cultura onde a dimensão digital é onipresente, numa época em que o surgimento da inteligência artificial marca uma nova geografia na vida das pessoas e de toda a sociedade, este é o desafio que devemos enfrentar, refletindo (...) sobre nossa capacidade de ouvir e falar, de entender e ser compreendidos", continuou. Em junho, Leão XIV já havia alertado sobre as possíveis consequências da IA no desenvolvimento intelectual dos jovens.

"Todos nós estamos (...) preocupados com o destino das crianças e dos jovens, e com as possíveis consequências do uso da inteligência artificial em seu desenvolvimento intelectual e neurológico", alertou o papa em uma mensagem aos participantes da segunda Conferência Anual de Roma sobre a IA.

"Nenhuma geração teve acesso tão rápido à quantidade de informação que agora está disponível graças à inteligência artificial. Mas, novamente, o acesso aos dados, por mais vasto que seja, não deve ser confundido com inteligência", acrescentou o papa.