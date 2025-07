Zelensky elogia a 'determinação' de Trump após seu ultimato a Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou a determinação de seu homólogo americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (28), que deu a Vladimir Putin "de 10 a 12 dias" para encerrar o conflito na Ucrânia ou enfrentará sanções severas.

"Uma posição clara e uma firme determinação por parte do presidente Trump, e no momento certo, quando muito pode ser mudado pela força em favor da paz verdadeira", disse Zelensky no X.