Templo onde nasceu o kung fu é abalado por escândalo de desvio de fundos

O diretor do famoso templo Shaolin, considerado o berço do kung fu na China, será destituído por suas ações "extremamente" inapropriadas após ter sido investigado por desvio de fundos, indicou a máxima autoridade budista do país nesta segunda-feira (28).

O mosteiro de fama mundial anunciou no domingo que suspeita que o abade Shi Yongxin, apelidado de 'Monge CEO' porque fundou muitas empresas fora do país, havia "desviado fundos destinados a projetos e bens do templo".