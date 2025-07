ONU: fome no mundo caiu ligeiramente em 2024

A fome global diminuiu ligeiramente em 2024, afetando entre 638 e 720 milhões de pessoas, graças ao progresso na América Latina e no sudeste asiático, mas continua aumentando na África, informaram diversas agências da ONU nesta segunda-feira (28).

Cerca de 8,2% da população mundial enfrentou a fome em 2024, uma redução de 0,3% em relação a 2023, de acordo com um relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida), do Unicef, do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).