Número de mortos por chacina no Equador sobe para 17

Poças de sangue inundaram as ruas desertas onde o massacre do domingo ocorreu e deixou um menor morto. Quinze das vítimas foram baleadas com tiros de pistola e fuzis nos arredores de um bar do pequeno povoado de Las Guayas (sudoeste). Outras duas foram assassinadas a poucos quarteirões do local.

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas nos ataques armados ocorridos no domingo (27) em uma zona conflituosa da costa do Equador, um dos países mais violentos da região por conta das disputas de gangues de narcotraficantes, informou a polícia nesta segunda-feira.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o desespero de uma mulher que chorava pela morte do irmão. Além dos gritos pela perda, o vídeo também capturou a imagem de corpos ensanguentados no chão entre mesas caídas.

"Os cidadãos do setor indicam que, quando chegaram as caminhonetes (com os pistoleiros), esses indivíduos gritaram 'Lobos ativos'", declarou à AFP o major Óscar Valencia, chefe policial da área, que em um primeiro relatório, na meia-noite de domingo, relatou 14 mortos.

Os Lobos são um dos mais de 20 grupos criminosos que operam no Equador com conexões com cartéis internacionais, dedicados ao tráfico de drogas, extorsão, sequestro e mineração ilegal.

De acordo com a Insight Crime, em 2024 a gangue estava em 16 das 24 províncias do país e de expandia e consolidava com o principal rival de Los Choneros, a quadrilha mais antiga e poderosa que se dividiu.