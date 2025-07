Israel anuncia "pausas táticas" para facilitar entregas de ajuda em Gaza

Militares prometem intervalos nos combates em partes do território. Distribuição de mantimentos é retomada pelo ar em meio ao aumento de mortes por desnutrição e da pressão sobre o governo israelense.Em meio a um aumento alarmante de mortes por desnutrição na Faixa de Gaza, o Exército israelense anunciou neste domingo (27/07) uma "pausa tática" diária de 10 horas em sua atividade militar em três áreas do território, para permitir a distribuição de ajuda humanitária "todos os dias até novo aviso". Segundo comunicado dos militares israelenses, a "pausa na atividade militar para fins humanitários" entra em vigor neste domingo, sempre entre 10h e 20h (horário local). Rotas para ajuda humanitária Os militares acrescentaram que "rotas seguras" serão estabelecidas entre 6h e 23h para permitir o trânsito de comboios da ONU e organizações humanitárias que distribuem alimentos e medicamentos à população de Gaza. "Esta decisão foi coordenada com a ONU e outras organizações internacionais após discussões sobre o assunto", acrescentou o comunicado. Ainda de acordo com os militares israelenses, a pausa será implementada em áreas onde atualmente não há presença ativa: Cidade de Gaza (ao norte do enclave), Deir al-Balah (no centro) e Al Mawasi (ao sul). A televisão egípcia também noticia que os primeiros caminhões com ajuda humanitária estão a caminho do território palestino. Caminhões egípcios estão prestes a entrar na Faixa de Gaza pela fronteira de Rafah, informou a emissora Al-Kahera News no portal X, com imagens de vídeo mostrando comboios de ajuda humanitária na área da fronteira. A decisão israelense ocorre um dia após Israel anunciar a retomada dos lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza, onde as mortes por desnutrição dispararam nas últimas semanas. O número total de vítimas de desnutrição desde o início da ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, em 7 de outubro de 2023, subiu para 127, 85 das quais são crianças, segundo dados do Departamento de Saúde de Gaza, controlado pelo governo liderado pelo Hamas. Retomada de envio de comida pelo ar Neste sábado, Exército israelense informou ter retomado o lançamento de ajuda humanitária por via aérea – estratégia criticada por agências humanitárias por oferecer quantidade insuficiente de suprimentos e envolver riscos significativos. Fontes palestinas confirmaram à agência de notícias Reuters que o lançamento aéreo de ajuda humanitária havia começado no norte da Faixa de Gaza. O primeiro lançamento teria envolvido sete paletes. O anúncio da retomada de lançamentos de comida pelo ar ocorreu poucos dias após uma centena de organizações alertarem para a fome em massa que se espalha no território palestino e atinge principalmente crianças. Segundo o governo israelense, as Forças Armadas farão pausas nos combates em áreas povoadas para permitir a entrada de ajuda humanitária. Mais cedo no sábado, o Reino Unido havia afirmado que trabalha com a Jordânia para também lançar ajuda humanitária por via aérea. O governo britânico ainda sugere liderar um plano para retirar crianças que necessitam assistência médica. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em conversa com os líderes da França e da Alemanha. md (EFE, AFP)