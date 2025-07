Hamás deve 'entregar as armas' e o controle de Gaza, pede premier palestino na ONU

O movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, deve "entregar as armas" e o controle do território, devastado por quase dois anos de conflito com Israel, disse o primeiro-ministro palestino nesta segunda-feira (28), durante uma conferência da ONU em Nova York.

"Israel deve se retirar totalmente da Faixa de Gaza e o Hamas deve renunciar ao seu controle sobre o território e entregar suas armas à Autoridade Palestina", disse Mohammad Mustafa na Assembleia Geral da ONU, após ressaltar a disposição da Palestina de "assumir a plena responsabilidade do governo e a segurança na Faixa de Gaza, com o apoio árabe e internacional".