Fome nunca deve ser usada 'como arma de guerra', afirma chefe da ONU

Um bloqueio total imposto em março por Israel em Gaza e muito parcialmente aliviado no final de maio, provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e de combustíveis. Cerca de 2,4 milhões de palestinos estão sitiados desde o início da guerra, que causou cerca de 60 mil mortes em Gaza, em sua maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, no domingo (27), que a desnutrição no território palestino está alcançando "níveis alarmantes", com um "pico de mortes em julho".

A guerra foi desencadeada por um ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no território israelense. Israel acusa o Hamas de explorar o sofrimento da população civil, incluindo o roubo de alimentos, o que o movimento nega.

Por sua vez, o Sudão está imerso desde abril de 2023 em uma guerra civil que envolve as forças do chefe do Exército, Abdel Fatah al Burhan, com as de seu antigo adjunto Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as FAR, um grupo paramilitar.

O conflito neste país do nordeste da África deixou dezenas de milhares de mortos, obrigou 14 milhões de sudaneses a abandonarem suas casas e criou "a pior crise humanitária do mundo", segundo a ONU.