Povoado norueguês é esperança de terras raras para Europa

Lugarejo no sul da Noruega fica sobre o maior depósito de minerais estratégicos do continente. Reservas podem ajudar União Europeia a reduzir dependência da China.Com uma população de pouco mais de 2 mil habitantes, Ulefoss pode não parecer a resposta para um dos atuais problemas econômicos da Europa. Mas este povoado no sul da Noruega está localizado diretamente acima do maior depósito de terras raras do continente. Esses metais difíceis de obter são componentes cruciais de muitas tecnologias e aparelhos modernos, de jatos militares a veículos elétricos, de TVs de tela plana a câmeras digitais. Eles são tão importantes, na verdade, que ter um suprimento seguro desse material se tornou parte da legislação da União Europeia. Como, no momento, a UE não possui suprimento interno próprio, Ulefoss é, nesse aspecto, um lugar promissor. O depósito oculto, conhecido como "complexo Fen", repousa a apenas 100 metros da superfície. Ele fica logo abaixo das escolas e casas da comunidade, tornando-se uma operação complexa e potencialmente controversa para a mineradora Rare Earths Norway (REN). Um morador que pediu para não ser identificado disse que três dos locais que a prefeitura está explorando como aterros sanitários para as minas são atualmente lagoas. "Para mim, as lagoas existentes são quase sagradas, considerando os problemas climáticos que temos ou teremos. Se isso tivesse acontecido na década de 1950, quando eu era criança, eu poderia entender, mas quando os planos são para 2025, eu me oponho veementemente." Mas Tor Espen Simonsen, representante comunitário da REN e morador local, afirma que a empresa tem se esforçado para atender às preocupações dos moradores. "Muitas pessoas estão curiosas sobre novas atividades de mineração, esperando que isso traga empregos e pessoas de volta", disse ele. "E estamos trabalhando em estreita colaboração com as empresas locais para fortalecer a criação de valor localmente." Pelo menos até agora, o projeto não se tornou alvo dos tipos de protestos contra o governo local que frequentemente dificultam grandes iniciativas de infraestrutura semelhantes. O passado da cidade contribui para isso. Mineração é um fator conhecido em Ulefoss Ulefoss é uma das comunidades industriais mais antigas da Europa, com uma história de mineração de ferro que remonta ao século 17. A última mina fechou na década de 1960, quando operações menores na Noruega perderam terreno para as forças da globalização e do comércio internacional. "Muitas pessoas que cresceram em Ulefoss acham que um dia haveria novas atividades de mineração nessa área", diz Simonsen. "Só não sabemos quando." Mas se o projeto da REN prosseguir conforme o planejado, esse dia pode não estar muito distante e se tornar o capítulo mais significativo da atividade de mineração da comunidade. A empresa afirma ter identificado 9 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, o que coloca o depósito em uma escala semelhante às maiores minas ativas do mundo na China e nos Estados Unidos. A empresa espera iniciar as operações em larga escala em 2030, mas só poderá extrair esses elementos de terras raras se conseguir fazê-lo sem afetar ou deslocar o vilarejo que fica acima do depósito. Para isso, a REN planeja criar o que chama de "mina invisível". Começando a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade, a REN cavará um túnel diagonal longo e estreito diretamente no coração do depósito de Fen. Usando perfuratrizes automatizadas, a REN então escavará seções gigantes de 300 metros por 50 metros do depósito. Esse material será despejado em um britador diretamente abaixo do ponto de escavação. Uma vez pulverizado, ele será enviado de volta à superfície em correias transportadoras, para ser separado no local de processamento, que será construído próximo à entrada do túnel. Como a mineração subterrânea impactará a povoado? O risco dessa abordagem é a subsidência. O espaço vazio recém-criado abaixo do solo pode causar instabilidade geológica, como foi o caso em Kiruna, a cidade mais ao norte da Suécia. A mina de minério de ferro de Kiruna deixou o centro urbano acima dela com rachaduras e deformação do solo. Assim, no início dos anos 2000, decidiu-se que a cidade precisaria ser realocada permanentemente, um processo que está em andamento. Essa experiência não passou despercebida em Ulefoss. "Há algumas pessoas que viram coisas de outros lugares. Elas têm medo de que nossas casas caiam em uma grande cratera ou que algo seja destruído", disse o morador local Eli Landsdal. "Mas sinto que agora chegamos a um ponto em que cada vez mais pessoas estão migrando do lado negativo para o positivo." Para evitar o mesmo destino de Kiruna, a REN planeja devolver cerca de metade de seus resíduos aos buracos deixados no depósito de Fen, misturados com um agente aglutinante para fortalecer a rocha. Mina pode se tornar divisor de águas para Europa. Se a empresa conseguir concretizar suas ambições, será um grande avanço para a UE, que atualmente se apressa para garantir o fornecimento interno de materiais essenciais também usados para energia renovável, aeroespacial e defesa, que, em sua maioria, são atualmente provenientes da China. As cadeias de suprimentos também estão firmemente sob controle chinês, o que deixa a UE à mercê de quaisquer tensões geopolíticas e mudanças que o futuro reserve. Isso ficou evidente em abril, quando Pequim impôs controles de exportação de elementos de terras raras e ímãs. Embora a Noruega não faça parte da UE, é uma aliada próxima com fortes laços comerciais, e a incipiente cadeia de suprimentos europeia de terras raras seria o principal alvo de qualquer produto que saísse de Fen. "Estamos muito atrasados, tanto na UE quanto, é claro, na Noruega", diz Tomas Norvoll, secretário de Estado do Ministério do Comércio, Indústria e Pesca da Noruega, responsável pelo setor de mineração. Ele destaca a importância de "não ficarmos excluídos" das cadeias de suprimentos de imãs. "Portanto, é importante que façamos isso com nossos próprios recursos aqui." A nova mina de Fen ainda está a décadas de distância do sonho da empresa de suprir um terço da demanda estimada da Europa por elementos de terras raras. Mas a empresa espera iniciar uma operação piloto em pequena escala no próximo ano. Se tudo correr conforme o planejado, essa se tornará a primeira fonte industrial de elementos de terras raras na Europa. Autor: Adam Baheej Adada