Os primeiros caminhões com ajuda cruzaram, neste domingo (27), a fronteira do Egito em direção à Faixa de Gaza, onde Israel anunciou uma "pausa tática" em suas operações militares em partes deste território assolado pela guerra, onde organizações humanitárias afirmaram que a fome se intensifica.

Trump e chefe da UE se reúnem na Escócia para tentar acordo sobre tarifas

Donald Trump se reúne neste domingo (27) na Escócia com a presidente da Comissão Europeia para tentar chegar a um acordo sobre as tarifas, no limite do prazo, e afirmou que há 50% de chances de conseguir um pacto.

=== TAILÂNDIA CAMBOJA CONFLITO ===

SAMRAONG, Camboja:

Camboja e Tailândia realizarão conversações de paz após quatro dias de combates na fronteira

Os líderes do Camboja e da Tailândia se reunirão na segunda-feira na Malásia em um encontro que tem como objetivo "restabelecer a paz", segundo o governo tailandês, após quatro dias de confrontos que se intensificam na fronteira devido a uma disputa territorial.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CARACAS, Venezuela:

Sem presença da oposição, chavismo agora tenta controlar prefeituras na Venezuela em novas eleições

O chavismo governante na Venezuela está focado em todas as prefeituras que serão eleitas neste domingo (27) em eleições sem maior oposição, que coincidem, além disso, com o aniversário da questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

VENTURA, Estados Unidos:

Agricultores alertam que operações de Trump ameaçam segurança alimentar dos EUA

A agricultora Lisa Tate, cuja família trabalhou a terra no sul da Califórnia por mais de um século, afirma que nunca viu uma ameaça às colheitas como nos últimos meses com a investida anti-imigração do governo de Donald Trump.

-- EUROPA

ATENAS, Grécia:

Grécia recebe ajuda da UE para combater incêndios florestais

A Grécia luta neste domingo (27) pelo segundo dia consecutivo contra incêndios florestais que devastaram residências e obrigaram a retirada da população, com a ajuda de bombeiros tchecos e à espera de um avião-tanque italiano.

-- ESPORTES

-- FÓRMULA 1

-- FUTEBOL

