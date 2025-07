Os esforços na ONU para reviver solução de dois Estados para conflito palestino-israelense

A conferência convocada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e copresidida por França e Arábia Saudita seria realizada em junho, mas foi adiada devido aos bombardeios israelense-americanos no Irã.

Após o anúncio de que a França reconhecerá o Estado palestino, os países da ONU tentarão, na próxima semana, reviver a solução dos dois Estados, um israelense e outro palestino, em uma reunião sem Israel, cada vez mais pressionado a acabar com a guerra em Gaza.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou na quinta-feira que seu país reconhecerá oficialmente o Estado palestino em setembro, um fato que "dará nova vida a uma conferência que parecia destinada à insignificância", diz à AFP Richard Gowan, analista do International Crisis Group.

Em 1947, uma resolução da Assembleia Geral da ONU decidiu pela divisão da Palestina, então sob mandato britânico, em dois Estados independentes, um judeu e outro árabe. No ano seguinte, foi proclamado o Estado de Israel.

Segundo uma contagem da AFP, pelo menos 142 dos 193 membros da ONU reconhecem o Estado palestino proclamado pela liderança palestina no exílio em 1988.

A reunião acontece em um momento em que a solução de dois Estados está "mais enfraquecida do que nunca", mas também é "mais necessária do que nunca porque vemos claramente que não há alternativa", comentou uma fonte diplomática francesa.

Além de criar uma "dinâmica" para o reconhecimento do Estado palestino, a conferência se concentrará em outros três eixos: a reforma da governança da Autoridade Palestina, o desarmamento do Hamas e sua exclusão da governança palestina, e a normalização das relações com Israel por parte dos países árabes que ainda não o fizeram.

Entretanto, a fonte diplomática alertou que não se espera nenhum anúncio de normalização na próxima semana, na reunião que não contará com a participação de Israel e Estados Unidos.

A conferência "oferece uma oportunidade única de transformar o direito internacional e o consenso internacional em um plano realista, e de demonstrar a determinação de pôr fim à ocupação e ao conflito de uma vez por todas", afirmou esta semana o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, que pediu "coragem".