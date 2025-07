Descarrilamento de trem deixa três mortos e vários feridos na Alemanha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contactada pela AFP, a polícia indicou que houve três mortos. Não forneceu detalhes sobre o número de feridos nem a gravidade de seu estado.

A companhia ferroviária Deutsche Bahn disse que houve "vários mortos e inúmeros feridos".

Dois vagões do trem descarrilaram "por uma razão ainda desconhecida. As autoridades estão atualmente investigando as circunstâncias do acidente", informou.

Meios de comunicação alemães mencionaram como possível causa um deslizamento de terra, devido às fortes chuvas que afetaram a região, de acordo com informações dos serviços meteorológicos.