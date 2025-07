Correção: Israel fará pausa das 10h às 20h todos os dias para facilitar ajuda humanitária

No texto publicado às 7h58, há uma incorreção no primeiro parágrafo. Favor considerar que a suspensão das ações de Israel na Faixa de Gaza começa neste domingo, 27, e não 17. Segue o texto corrigido:

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram uma pausa tática em suas ações na Faixa de Gaza para ampliar a entrada de ajuda humanitária no território. A suspensão começa neste domingo, 27, das 10h às 20h e deve ocorrer diariamente, até nova orientação. A medida segue diretrizes do escalão político, segundo nota da IDF.