Soldados israelenses são vistos ao embarcar em barco de ativistas pró-palestinos com destino a Gaza

Soldados israelenses embarcaram, neste sábado (26), no Handala, um barco fretado pelo movimento pró-palestino Flotilha pela Liberdade que viajava à Faixa de Gaza, para assumir o controle da embarcação, segundo uma transmissão ao vivo divulgada pelo grupo.

A transmissão mostra os ativistas sentados no convés com as mãos levantadas, assobiando a canção antifascista italiana "Bella Ciao" enquanto os soldados tomavam o controle do barco.