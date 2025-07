Nasdaq e S&P 500 fecham semana com novos recordes

Os mercados estão esperançosos de que o acordo comercial firmado com o Japão nesta semana seja seguido por outros, com parceiros importantes.

A Bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (25) com novos recordes, já que os investidores demonstraram otimismo em relação às negociações que os Estados Unidos mantêm com outros países sobre acordos comerciais que evitem a imposição de tarifas mais altas.

Além das negociações com parceiros comerciais, os investidores esperam uma semana intensa de divulgações de resultados, com Apple, Amazon e outras grandes empresas de tecnologia prestes a apresentar seus balanços.

Trata-se das maiores empresas do mercado, "portanto qualquer revés terá consequências para o mercado em geral", afirmou o analista.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu ligeiramente por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília), situando-se em 4,38%, contra 4,41% no fechamento do dia anterior.