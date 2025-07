Messi e Jordi Alba são suspensos por um jogo por ausência no All-Star Game da MLS

A MLS anunciou em comunicado que Messi e Alba foram punidos e não poderão enfrentar o FC Cincinnati no sábado.

O astro argentino Lionel Messi e o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba, do Inter Miami, foram suspensos por um jogo por não se apresentarem para o All-Star Game da MLS, informou a liga de futebol dos Estados Unidos nesta sexta-feira (25).

"Segundo as normas da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem a aprovação prévia da liga não poderá competir no jogo seguinte de seu clube", explicou a MLS.

Messi e Alba tinham sido convocados para integrar o time de estrelas da MLS no jogo da última quarta-feira contra a seleção de melhores do Campeonato Mexicano.

No entanto, os dois se retiraram do evento horas antes por motivos que não foram revelados.

A saída de última hora deixou Messi e Alba expostos a uma punição. Segundo o regulamento da MLS, os jogadores convocados para o All-Star Game são obrigados a participar do jogo, exceto se apresentarem um motivo válido, como uma lesão, que justifique sua ausência.