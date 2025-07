Mais de 260 mortos, incluindo 126 crianças, desde o início das monções no Paquistão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As crianças ficam em casa e são muito vulneráveis. Elas brincam na água e podem ser vítimas de afogamento ou eletrocussão", disse ele.

Muitas vítimas também morreram quando suas casas desabaram ou foram arrastadas por enchentes repentinas.

Esta temporada de monções, que começou mais cedo do que em anos anteriores, foi descrita como "incomum" pelas autoridades.

Punjab, a província mais populosa do Paquistão, registrou 73% mais chuvas em julho do que no mesmo mês do ano passado, observou Husain.