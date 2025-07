Camboja pede na ONU "cessar-fogo imediato" com a Tailândia

O Camboja pediu nesta sexta-feira (25) um "cessar-fogo imediato" e "incondicional" com a Tailândia durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre os confrontos na fronteira comum por uma disputa territorial, disse o embaixador do Camboja junto às Nações Unidas.

"O Camboja pediu um cessar-fogo imediato, incondicional, e também fazemos um apelo por uma solução pacífica da disputa", afirmou o embaixador cambojano, Chhea Keo, após uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança das Nações Unidas da qual participaram os dois países.