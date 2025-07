(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Entrevista com a secretária-executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) - 15H00

LIMA (Peru) - Presidente Dina Boluarte faz discurso à nação do Dia da Independência - 14H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

QUARTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2025

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) SANTIAGO (Chile) - Os pontos principais das tarifas sobre o cobre de Trump e como elas impactariam o Chile -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

QUINTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2025

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

(+) Talagante (Chile) - O crescimento da energia solar no Chile alivia os bolsos dos pobres - 11H00

Europa

HELSINQUE (Finlândia) - 50 anos dos Acordos de Helsinque -

SEXTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2025

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30