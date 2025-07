Sheinbaum diz que tráfico de fentanil do México para os EUA caiu 50%

O combate a este opioide sintético, responsável pela morte de milhares de americanos a cada ano, é uma das máximas prioridades do governo de Donald Trump, que ameaça taxar as exportações mexicanas se o país não intensificar seus esforços para reduzir este negócio ilícito.

O tráfico de fentanil do México para os Estados Unidos foi reduzido em 50% desde o início da administração da presidente Claudia Sheinbaum em outubro passado, informou nesta quinta-feira (24) a mandatária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A administração de Sheinbaum tem multiplicado as apreensões de drogas sob pressão do magnata republicano, que já impôs tarifas às exportações automotivas e siderúrgicas do México.

"A redução do fentanil desde outubro, quando assumimos, até agora é de 50%, reconhecida pelas próprias instituições do governo dos Estados Unidos", afirmou a mandatária de esquerda durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum explicou que a diminuição se deve ao fato de que atualmente mais fentanil é apreendido no México como resultado da estratégia de segurança de seu governo.

Ela esclareceu que a ofensiva governamental não está focada apenas no cartel de Sinaloa, apontado por Washington como um dos responsáveis pelo tráfico do opioide, mas inclui diversas ações que também contribuíram para reduzir o tráfico de metanfetaminas.