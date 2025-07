Rússia: avião cai com 49 pessoas a bordo e indicação é que não há sobreviventes

Um avião de passageiros com 49 pessoas caiu na região de Amur, no extremo leste da Rússia nesta quinta-feira, 24, informaram as autoridades. / Crédito: Reprodução/ AFP / HANDOUT

Um avião de passageiros com 49 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira, 24, na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, na fronteira com a China. As informações são da Agência Estado. Segundo o portal russoInterfax, não há sobreviventes após inspeção aérea inicial do local, citando fontes não identificadas dos serviços de emergência. Trata-se da aeronave Antonov An-24.

As fontes também afirmaram que havia condições climáticas adversas na área. Imagens do local do acidente divulgadas pela mídia estatal russa Tass mostram destroços espalhados pela densa floresta, cercados por colunas de fumaça. A autoridade escreveu em um comunicado online que o avião tentou uma segunda aproximação enquanto tentava pousar, quando o contato foi perdido. Conforme a agência de notícias Reuters, o fogo destruiu a aeronave da Era Soviética — período que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) vigorou entre 1922 a 1991 — e tinha quase 50 anos.