Red Bull inicia nova vida no GP da Bélgica com estreia de Laurent Mekies no comando

Duas semanas depois da demissão de Christian Horner, seu sucessor, o francês Laurent Mekies, vai estrear no comando da Red Bull neste fim de semana, no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps, onde a McLaren tentará confirmar sua superioridade mais uma vez. A Red Bull tem sido alvo de muita especulação nos últimos tempos, mas não pelo rendimento nas pistas ou um novo recorde do tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen.

A saída de Horner, que comandava a equipe desde a sua estreia na F1, em 2005, estremeceu o padoque, que não esperava uma medida tão drástica, principalmente no meio de uma temporada. Laurent Mekies, que desde 2024 estava à frente da Racing Bulls, a outra equipe do universo Red Bull, entrará em cena na Bélgica, onde há grande expectativa por sua entrevista coletiva de sexta-feira. - "Seguir em frente" - "São coisas que podem acontecer, mas é preciso seguir em frente. Olhar para trás não vai nos deixar mais rápidos. Tenho trabalhado no simulador desde o anúncio e tive várias reuniões com Laurent. Ele esteve muito ocupado nas duas últimas semanas!", declarou Max Verstappen aos jornalistas nesta quinta-feira (24).

Três vezes vencedor do GP da Bélgica (2021, 2022 e 2023), o tetracampeão da Red Bull tentará se reencontrar com a vitória no mítico circuito de Spa, onde terá o apoio de milhares de torcedores do seu 'Exército Laranja', que costuma fazer a viagem vindo do vizinho Países Baixos. "Spa sempre foi o meu circuito favorito. É uma pista tradicional, onde você precisa ser perfeito para conseguir um bom tempo. É muito diferente dos outros circuitos e é sempre um desafio pilotar aqui", ressaltou o holandês, que tentará frear o domínio da McLaren. A equipe inglesa, que conseguiu uma 'dobradinha' na última corrida, o GP da Inglaterra, há três semanas, domina a temporada tanto no Mundial de pilotos como no de construtores.

- Previsão de chuva - A meteorologia pode ser a principal adversária da McLaren, já que a possibilidade de chuva pode tornar a corrida imprevisível, como já aconteceu no ano passado. Graças à vitória em Silverstone, o britânico Lando Norris se aproximou a oito pontos do seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que lidera o campeonato.

Para reduzir a diferença, Norris tentará subir no pódio pela primeira vez em Spa, onde tem um quinto lugar como melhor resultado em seis participações. "Estou ansioso para ir à pista em Spa, onde sempre é agradável, com torcedores que deixam a atmosfera muito boa. Vencer em Silverstone foi um momento incrível, mas agora penso na Bélgica e na Hungria. Trabalhamos duro para continuar assim", explicou o vice-líder do Mundial. A Mercedes, que conseguiu uma dobradinha no ano passado com os britânicos George Russell e Lewis Hamilton, antes de o primeiro ter sido desclassificado porque seu carro estava 1,5kg abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento, tentará surpreender neste fim de semana.