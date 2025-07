ISRAEL GAZA CONFLITO: Israel analisa resposta do Hamas à proposta de trégua em Gaza

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, descartou nesta quinta-feira (24) a imposição de prisão preventiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado, embora tenha alertado que a aplicará de forma imediata caso descumpra ordens judiciais.

Israel anunciou, nesta quinta-feira (24), que está analisando a resposta do Hamas à proposta de trégua de 60 dias na Faixa de Gaza, enquanto a pressão de organizações internacionais aumentam devido à fome no devastado território palestino.

KOATINEMO:

Brasil vai atrás do rastro de indígenas isolados na Amazônia

Um casco de tartaruga caçada à mão e uma vasilha de cerâmica: esses vestígios materiais simples, encontrados há três anos, são os últimos rastros conhecidos de povos indígenas isolados em Ituna/Itatá, na Amazônia Legal.

WASHINGTON:

Tribunal de apelações dos EUA considera 'inconstitucional' ordem de Trump que encerra cidadania por nascimento

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu, na quarta-feira (23), que a ordem do presidente Donald Trump que encerra a cidadania por nascimento é inconstitucional e manteve a decisão de uma instância inferior de bloquear a ordem em todo o país.

NOVA YORK:

Universidade de Columbia pagará US$ 221 milhões para resolver disputa com governo Trump

A Universidade de Columbia anunciou na quarta-feira (23) que pagará US$ 221 milhões (R$ 1,2 bilhão), ao governo de Donald Trump que havia ameaçado a instituição de retirar fundos federais devido à suposta falta de diligência na proteção de estudantes judeus.

MOSCOU:

Avião com cerca de 50 pessoas cai no Extremo Oriente russo e não há sobreviventes

Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira(24) na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais, acrescentando que não há sobreviventes.

PARIS:

Agências de notícias e BBC pedem a Israel que jornalistas tenham acesso livre a Gaza

As agências de notícias AFP, AP e Reuters, juntamente com a emissora britânica BBC, fizeram um apelo conjunto nesta quinta-feira para que Israel "autorize a entrada e saída de jornalistas em Gaza" após mais de 21 meses de guerra.

BANGCOC:

Tailândia e Camboja se atacam com caças e artilharia em disputa com 11 mortos

O Exército tailandês bombardeou alvos militares no Camboja nesta quinta-feira (24) e relatou a morte de 11 pessoas em seu território por disparos do país vizinho, nos piores confrontos fronteiriços em 15 anos entre os dois reinos do sudeste asiático.

BRUXELAS:

UE prepara represálias contra tarifas dos EUA, mas ainda confia em acordo

A União Europeia (UE) decidiu, nesta quinta-feira (24), demonstrar sua força em sua resposta preparada às tarifas planejadas pelos Estados Unidos, mas insistiu que permanece confiante na possibilidade de um acordo negociado.

FRANKFURT:

BCE mantém suas taxas de juros inalteradas

Cumprindo com o roteiro esperado, o Banco Central Europeu (BCE) manteve, nesta quinta-feira (24), suas taxas de juros inalteradas, após um longo ciclo de cortes e à espera de ver como se desenrola a batalha comercial desencadeada pela política tarifária de Donald Trump.

HAVANA:

Pobreza aumenta em Cuba em meio à crise econômica

William Abel mostra o conteúdo de um saco plástico que acabou de encontrar em uma lixeira em Havana e que será sua refeição: um pouco de arroz com vegetais e osso de frango roído. Dezenas de moscas também disputam a comida.

BRUXELAS:

Em laboratório de Bruxelas, cientistas estudam gelo em busca de pistas climáticas

Em uma pequena sala refrigerada, em uma universidade de Bruxelas, cientistas equipados com pesados casacos cortam núcleos de gelo antártico com dezenas de milhares de anos de antiguidade, em busca de pistas sobre o clima do nosso planeta.

