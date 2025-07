Milan anuncia contratação do lateral equatoriano Pervis Estupiñán

O Milan anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo equatoriano Pervis Estupiñán, que estava no Brighton e chega para suprir a saída do francês Theo Hernández para o futebol saudita.

Revelado pela LDU, o lateral de 27 anos estava na Inglaterra desde 2022 e disputou 104 jogos (5 gols) com a camisa do Brighton.

A diretoria milanista está sendo especialmente ativa na atual janela de transferências, com as contratações do veterano croata Luka Modric e do jovem volante italiano Samuele Ricci, além da chegada do experiente técnico Massimiliano Allegri.

Na temporada 2024/2025, o histórico clube lombardo terminou a Serie A na discreta oitava posição e não se classificou para nenhuma das copas europeias.

