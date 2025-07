Irã diz estar pronto para negociar programa nuclear, mas EUA devem reconstruir confiança

O Irã está pronto para se engajar em conversas sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, mas apenas se Washington tomar medidas significativas para reconstruir a confiança, disse o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, nesta quinta-feira, 24, antes do encontro com autoridades europeias para tratar sobre o tema.

Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que Teerã buscará que "vários princípios-chave" sejam respeitados. "Isso inclui reconstruir a confiança do Irã - já que o país não tem absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos", pontuou, acrescentando que não pode haver espaço "para agendas ocultas, como ação militar, embora o Irã permaneça totalmente preparado para qualquer cenário."