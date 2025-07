França vai reconhecer Estado palestino em setembro, diz Macron

A França vai reconhecer o Estado palestino em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (24) o presidente Emmanuel Macron.

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro", publicou Macron no X e Instagram.