França anuncia que reconhecerá Estado palestino e irrita Israel

Na Europa, países como Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia deram esse passo em 2024, no contexto da guerra em Gaza que eclodiu após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina. Vou anunciar solenemente durante a Assembleia Geral da ONU no próximo mês de setembro", escreveu Macron nas redes X e Instagram.

Coincidindo com esse evento, a França vai copresidir com a Arábia Saudita uma cúpula internacional em nível de chefes de Estado e de Governo com o objetivo de relançar a chamada solução de "dois Estados", um palestino e outro israelense.

Com esse reconhecimento, a França busca "fornecer uma contribuição-chave para a paz no Oriente Médio" e "mobilizará todos os seus aliados internacionais que desejem participar", explicou Macron.