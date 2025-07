Ex-líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn lança novo partido

"É hora de criar um novo tipo de partido político", escreveu ele em uma longa mensagem em sua conta no X ao anunciar o lançamento do 'Your Party' (Seu Partido), junto com a deputada Zarah Sultana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Corbyn, de 76 anos, liderou o Partido Trabalhista entre 2015 e 2020, sempre defendendo uma posição claramente de esquerda. Reeleito deputado na Câmara dos Comuns em julho de 2024, atualmente ocupa seu cargo como independente.

Este anúncio chega em um momento em que o governo trabalhista de Keir Starmer — sucessor de Corbyn à frente do partido — enfrenta críticas da ala esquerda interna.

No final de junho, a rebelião de quase um terço dos deputados trabalhistas contra uma reforma dos benefícios para pessoas com deficiência obrigou Starmer a abandonar o projeto.

"O sistema está equivocado quando 4,5 milhões de crianças vivem na pobreza no sexto país mais rico do mundo. O sistema está equivocado quando as grandes empresas enriquecem às custas do aumento das contas", escreveu Corbyn, deputado por Islington, no norte de Londres.