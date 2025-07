Avião com cerca de 50 pessoas cai no Extremo Oriente russo

Um helicóptero Mi-8 operado pela agência de aviação civil russa Rosaviatsia "detectou a fuselagem em chamas da aeronave", informou o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

Um avião com cerca de 50 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira(24) na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais.

O número exato de passageiros a bordo deste Antonov An-24, operado pela Angara Airlines, com sede na região de Irkutsk, na Sibéria, é atualmente desconhecido.

Imagens gravadas do helicóptero mostram uma coluna de fumaça subindo de várias árvores e chamas perto do que parecem ser destroços.

- Tentativas de pouso -

O governador regional havia indicado anteriormente que a aeronave, que voava entre Blagoveshchensk e Tinda, havia "desaparecido dos radares".

O contato foi perdido por volta das 13h locais (1h em Brasília), enquanto ela fazia uma "segunda tentativa" de pouso no aeroporto de Tinda, segundo informações divulgadas no Telegram pelo departamento responsável pelos transportes no Extremo Oriente.