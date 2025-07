Avião com 49 pessoas a bordo cai no Extremo Oriente da Rússia

Um avião de passageiros com 49 pessoas a bordo caiu nesta quinta-feira, 24, na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia, anunciaram autoridades locais. Um helicóptero Mi-8 operado pela autoridade de aviação civil russa Rosaviatsia "detectou a fuselagem da aeronave em chamas", disse o Ministério de Situações de Emergência no Telegram.

Uma inspeção aérea inicial do local sugeriu que não havia sobreviventes, informou a agência de notícias russa Interfax, citando fontes não identificadas dos serviços de emergência. As fontes também afirmaram que havia condições climáticas adversas na área.