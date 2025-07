Vasco é eliminado da Sul-Americana pelo Del Valle; Bahia cai diante do América de Cali

Vasco da Gama e Bahia se despediram da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (22) ao serem eliminados nos playoffs de acesso às oitavas de final do torneio continental.

O Vasco, que havia sido goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle no jogo de ida em Quito, não chegou nem perto de realizar a façanha de dar o troco e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o time equatoriano no Rio de Janeiro.