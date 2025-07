Presidente iraniano afirma que país irá continuar programa nuclear com fins pacíficos

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira, 23, que Teerã está comprometida em continuar seu programa nuclear para fins pacíficos, após o ataque de Israel apoiado pelos EUA às instalações do país. Em entrevista à Al Jazeera, ele apontou que o Irã não busca desenvolvimentos com fins bélicos, indicando preceitos religiosos que apontariam que armas nucleares poderiam levar à destruição massiva.

"O presidente dos EUA, Donald Trump diz que o Irã não deveria ter uma arma nuclear e nós aceitamos isso porque rejeitamos armas nucleares e esta é nossa posição política, religiosa, humanitária e estratégica", disse ele.