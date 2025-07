Negociações de trégua em Gaza seguem estagnadas enquanto preocupações com a fome aumentam

Mas a distância entre suas posições e a comunicação deficiente com o comando militar dos islamistas complicam a tarefa, enquanto os temores de uma fome generalizada aumentam.

Desde 6 de julho, Israel e Hamas negociam indiretamente no Catar para tentar chegar a um acordo sobre uma trégua em Gaza.

Após mais de duas semanas de esforços, mediados pelo Catar, que sedia as negociações, Egito e Estados Unidos estão em um impasse.

Nos mais de 21 meses de conflito, ambos os lados mantiveram posições distantes, e apenas duas tréguas foram possíveis: uma de uma semana no final de novembro de 2023 e outra de seis semanas no início deste ano.

- As negociações afetam a guerra? -

"A realidade é que, por razões de política interna, nem [o primeiro-ministro israelense] Benjamin Netanyahu nem os líderes do Hamas em Gaza estão interessados em um resultado rápido e uma trégua abrangente", observa Karim Bitar, professor de estudos do Oriente Médio na francesa Sciences Po.

O governo israelense afirma estar aberto a um acordo, mas, em terra, as tropas expandiram suas operações nos últimos dias na Faixa de Gaza, em áreas como Deir el-Balah, que haviam sido poupadas dos combates.

A imprensa israelense noticiou que os negociadores do Hamas em Doha não conseguiram se comunicar diretamente com os comandantes militares em Gaza para aprovar os planos de retirada do Exército de Israel.

"Há aspectos técnicos difíceis de resolver, devido à crescente desconexão entre os líderes do Hamas em Gaza e os negociadores enviados a Doha", observa Karim Bitar.