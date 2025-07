Mais de 80% da população de Tuvalu quer visto climático para morar na Austrália

Mais de 80% da população de Tuvalu, um arquipélago do Pacífico ameaçado pelo aumento do nível do oceano, aspira um visto "climático" para se realocar na Austrália, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

A Austrália oferece vistos aos cidadãos de Tuvalu a cada ano, baseado em um sistema de migração climática único no mundo.