Expectativa para terceira rodada de negociações entre ucranianos e russos

Negociadores ucranianos e russos podem se reunir nesta quarta-feira (23) em Istambul para uma terceira rodada de conversações de paz, sob pressão do governo dos Estados Unidos para o anúncio de um cessar-fogo.

A invasão das tropas russas, iniciada em fevereiro de 2022, devastou grandes áreas do sul e do leste da Ucrânia e provocou as mortes de dezenas de milhares de militares e civis.

As partes organizaram encontros bilaterais em maio e junho, os primeiros desde 2022, mas não conseguiram alcançar um acordo de trégua após quase três anos e meio de guerra.

As posições estão muito distantes. A Rússia exige as quatro regiões ucranianas parcialmente ocupadas que reivindica ter anexado em setembro de 2022.

A Ucrânia descarta negociar concessões territoriais antes de estabelecer uma trégua e insiste que nunca reconhecerá as reivindicações russas sobre seu território ocupado, incluindo a península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014.