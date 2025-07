China quer reforçar cooperação em reunião sobre comércio com EUA

China quer "reforçar a cooperação" com os Estados Unidos na reunião sobre comércio anunciada para a próxima semana em Estocolmo, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Guo Jikun.

As duas principais potências econômicas do mundo anunciaram em maio uma trégua temporária na guerra tarifária desencadeada pelo presidente americano Donald Trump, que termina em meados de agosto.