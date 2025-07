Trump anuncia acordo comercial com as Filipinas com tarifas de 19%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (22) um acordo comercial com as Filipinas para a aplicação de tarifas de 19% sobre produtos originários do arquipélago, em vez dos 20% com os quais havia ameaçado o país.

As Filipinas estão entre dezenas de nações às quais Trump enviou cartas neste mês advertindo sobre novas tarifas a partir de 1º de agosto.