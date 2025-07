Moraes adverte Bolsonaro sobre risco de prisão por 'descumprimento' de medidas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 24 horas à defesa de Jair Bolsonaro para explicar "o descumprimento" da proibição de uso das redes sociais pelo ex-presidente, "sob pena de decretação imediata da prisão", afirma um despacho ao qual a AFP teve acesso na segunda-feira. A pressão judicial aumenta contra o ex-presidente (2019-2022), que enfrenta um julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Obrigado a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir outras medidas cautelares desde a semana passada devido a uma investigação por suposta obstrução de Justiça, o ex-presidente de extrema direita fez declarações à imprensa na segunda-feira, que rapidamente foram replicadas nas redes sociais, o que motivou a advertência judicial. Moraes exibe no despacho publicações no X, Instagram e Facebook que incluem vídeos, imagens e texto de declaração de Bolsonaro a jornalistas no Congresso. Segundo o ministro, o ex-presidente, 70 anos, "exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais". Moraes convocou os advogados de Bolsonaro a prestar esclarecimentos, em um prazo de 24 horas, "sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu".

Em decisão anterior, na segunda-feira, Moraes havia alertado que qualquer divulgação de intervenções públicas de Bolsonaro nas plataformas constituiria uma violação das medidas e o ex-presidente correria o risco de ser preso. Bolsonaro, no entanto, apareceu diante das câmeras para denunciar o que chamou de "covardia" contra ele. O STF decidiu manter as restrições que Moraes impôs a Bolsonaro, por quatro votos a um, em uma sessão virtual.

A advertência do juiz foi criticada por deputados e senadores bolsonaristas que se reuniram na segunda-feira com o ex-presidente no Congresso. "Outra ordem de censura", denunciou em uma entrevista coletiva o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal (PL) de Bolsonaro na Câmara. O portal Metrópoles informou que o ex-presidente cancelou uma entrevista que concederia pelas redes sociais. Mas Bolsonaro se posicionou diante das câmeras para mostrar pela primeira vez a tornozeleira eletrônica que utiliza em seu pé esquerdo, o que ele chamou de "símbolo da máxima humilhação".

"O que vale para mim é a lei de Deus", acrescentou, em uma crítica às decisões judiciais. Bolsonaro não publicou o discurso em suas próprias contas, mas seus filhos e aliados, além de vários meios de comunicação, publicaram suas palavras. - Visto revogado -