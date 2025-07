Dardos, biópsias e helicópteros: em busca das pegadas do urso polar no Ártico

Primeiro é preciso encontrá-lo e, em seguida, atirar-lhe um dardo sedativo de um helicóptero antes que um veterinário se atreva a aproximar-se para lhe colocar uma coleira com GPS.

Apesar de sua aparência amigável, o urso polar é um dos predadores mais ferozes do planeta. E coletar uma amostra de sangue para conhecer seu modo de vida e estado de saúde é uma atividade arriscada, que exige uma organização minuciosa.

Depois, recolhe-se a amostra de sangue e gordura antes que ele acorde.

Tudo isto sob um vento gelado de até 30 ºC negativos, numa plataforma de gelo do Ártico.

Nas últimas quatro décadas, especialistas do Instituto Polar Norueguês (IPN) monitoraram a saúde e o movimento dos ursos polares no arquipélago de Svalbard, entre a Noruega e o Polo Norte.

Como no resto do Ártico, o aquecimento global ocorre três a quatro vezes mais rápido do que em outros lugares.