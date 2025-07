Venezuela denuncia "torturas" em mega prisão salvadorenha

Andry Hernández Romero, um estilista de 32 anos que acabou no temido Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), disse em um vídeo que foi abusado sexualmente.

Saab também relatou o "isolamento em celas desumanas (...) sem contato com a luz solar, sem ventilação" e "ataques sistemáticos com balas de borracha".

A libertação foi resultado de uma negociação com representantes dos Estados Unidos. O acordo foi finalizado apenas horas antes da troca, segundo o governo venezuelano.

"As negociações foram exclusivamente com os Estados Unidos da América, com o governo dos Estados Unidos da América", assegurou no domingo o negociador e presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ao canal estatal Telesur.

"Jamais, nem remotamente, nos passou pela cabeça falar com o palhaço", acrescentou em referência ao presidente salvadorenho, Nayib Bukele. "Era o subordinado de quem havia decidido pela presença dos venezuelanos nesse campo de concentração".