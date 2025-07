Uma 'guerra de classes' desloca a população local de Porto Rico

Cuevas deixou sua casa -agora roxa e dividida em duas- e sua querida cidade por outra localidade mais ao sul, obrigada a se mudar devido ao aumento do custo de vida e a uma explosão de aluguéis de curto prazo no território da ilha caribenha.

Gloria Cuevas pensava que viveria para sempre em sua casa rosa centenária na costa oeste de Porto Rico, mas o proprietário do imóvel decidiu transformá-la em um alojamento do Airbnb.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"No início, eu não podia voltar aqui", disse Cuevas, de 68 anos, à AFP, olhando para a casa que uma vez foi seu lar. "Isso me fez sentir triste e com raiva ao mesmo tempo".

A experiência de Cuevas está se tornando uma história repetida demais em toda a ilha, onde cartazes promovem mansões à venda, e o logotipo do Airbnb está estampado nas casas onde antes viviam os locais.

Por trás de uma crescente gentrificação estão as leis que incentivam principalmente os americanos ricos do continente a se mudarem para lá em troca de um tratamento fiscal preferencial.

O programa criado em 2012 tinha como objetivo estimular o crescimento econômico e atrair investimentos para a ilha, um território livre associado aos Estados Unidos desde 1898.