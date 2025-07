Sobe para 1.265 o número de mortos em confrontos no sul da Síria, diz ONG

Os conflitos violentos na província de Sweida, no sul da Síria, deixaram mais de 1.260 mortos antes da entrada em vigor de um cessar-fogo no domingo, de acordo com um novo balanço divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A organização afirmou ter documentado outras mortes ocorridas antes da entrada em vigor da trégua. Entre os mortos estavam 505 combatentes drusos e 298 civis drusos, dos quais 194 foram "sumariamente executados por membros dos Ministérios da Defesa e do Interior".