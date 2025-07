Irã acusa europeus de violar o acordo nuclear de 2015, antes das negociações de sexta-feira

O Irã culpou as potências europeias nesta segunda-feira (21) pelo fracasso do acordo nuclear de 2015, poucos dias antes das negociações agendadas para sexta-feira em Istambul com França, Reino Unido e Alemanha. Em 2015, Teerã alcançou um acordo histórico com os Estados Unidos e essas três potências europeias, além de China e Rússia, estabelecendo restrições significativas ao programa nuclear iraniano em troca do levantamento gradual das sanções da ONU.

Mas em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente desse acordo e reimpuseram suas sanções. Paris, Londres e Berlim afirmaram que permaneciam comprometidos com o pacto e estavam dispostos a negociar com o Irã. As sanções da ONU e da Europa, de fato, não foram restabelecidas. Mas o plano idealizado pelos países europeus para compensar o retorno das sanções americanas tem tido dificuldades para se materializar, e muitas empresas ocidentais foram forçadas a deixar o Irã, que enfrenta alta inflação e uma crise econômica. Em uma declaração nesta segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano intensificou suas críticas às três potências europeias, acusando-as do fracasso do acordo de 2015.

"As partes europeias foram culpadas e negligentes na implementação" do acordo nuclear, disse o porta-voz Esmail Baqai. Esses comentários ocorrem antes de uma reunião na sexta-feira em Istambul entre o Irã e representantes de França, Reino Unido e Alemanha para discutir a questão nuclear. A reunião foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano. Os três países europeus acusaram Teerã de violar seus compromissos nucleares e ameaçam reimpor sanções sob uma cláusula do acordo, o que o Irã tenta evitar a todo custo.

Enquanto aguarda a reunião na Turquia, "uma consulta trilateral" com Rússia e China será realizada em Teerã na terça-feira para discutir a questão nuclear e a ameaça de uma possível reintrodução de sanções, acrescentou Baqai. - "Injustificável" - Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Irã é o único Estado sem armas nucleares que enriquece urânio em alto nível (60%), bem acima do limite de 3,67% estabelecido pelo acordo internacional de 2015.

Para construir uma bomba, o enriquecimento deve atingir 90%, segundo a AIEA. Recorrer a esse mecanismo "é insensato, injustificável e imoral", declarou Esmail Baqai em uma coletiva de imprensa semanal, argumentando que o Irã havia se retirado do acordo em retaliação ao descumprimento ocidental. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e Israel, um inimigo ferrenho da República Islâmica, suspeitam há muito tempo que o Irã deseja adquirir uma bomba atômica, algo que Teerã nega, insistindo em seu direito de desenvolver um programa nuclear exclusivamente para fins civis.